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Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Sinop’ta toprağa verildi

14.08.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Sinop’ta toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Sinop’ta toprağa verildi

SİNOP (AA) - Erzurum’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Soner Karadeniz, memleketi Sinop’ta defnedildi.

Türkeli ilçesi Yeşiloba köyünde düzenlenen askeri törene, Karadeniz’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Abdullah Şahin, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Askerlerin omzunda köy cami avlusuna getirilen Karadeniz’in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Reyfez Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Karadeniz’in Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki 25’inci Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı 2’inci Hudut taburunda görevli olduğu öğrenildi. ​​​​​​​

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Sinop’ta toprağa verildi

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzurum Sinop

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