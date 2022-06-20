Trafik kazasında ölen askerin ailesine taziye ziyareti

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden jandarma er Hüseyin Kenan'ın ailesine taziyede bulundu.

Ustaoğlu, Cora ve beraberindekiler, ilçeye bağlı Akoluk Mahallesi'nde ikamet eden Kenan'ın evini ziyaret etti.

Ziyarette, Kenan için Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, Ustaoğlu ve Cora, aileye başsağlığı diledi.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken rahatsızlığı sonucu hava değişimi raporu alan ve memleketi Trabzon'da bulunduğu sırada geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Hüseyin Kenan (21) dün Akoluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedilmişti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz