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Trafik kazasında ölen askerin ailesine taziye ziyareti

20.06.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasında ölen askerin ailesine taziye ziyareti

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden jandarma er Hüseyin Kenan'ın ailesine taziyede bulundu.

Ustaoğlu, Cora ve beraberindekiler, ilçeye bağlı Akoluk Mahallesi'nde ikamet eden Kenan'ın evini ziyaret etti.

Ziyarette, Kenan için Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, Ustaoğlu ve Cora, aileye başsağlığı diledi.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken rahatsızlığı sonucu hava değişimi raporu alan ve memleketi Trabzon'da bulunduğu sırada geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Hüseyin Kenan (21) dün Akoluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedilmişti.

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