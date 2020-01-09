Trafik kazasında ölen genç göz yaşları arasında toprağa verildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eray Sarıöz bugün toprağa verildi.

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Helvacılar köyünde yaşayan Nurten ve Mustafa Sarıöz’ün 18 yaşındaki oğulları Eray Sarıöz gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Sakarya’nın Karasu ilçesinin Kaynarca Yolu’nda taklalar atarak geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza sonrası parçalanan araçtan çıkartılan genç Eray’ın cansız bedeni yapılan incelemeler sonrası memleketine gönderildi.

Helvacılar köyü Sarıöz Mahallesi Camii’nde öğle namazına müteakip İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş tarafından kıldırılan namaz sonrası göz yaşları arasında toprağa verildi. Üniversiteye hazırlanan Eray Sarıöz’ün ailesi güçlükle ayakta dururken, arkadaşları da cenazeye katılarak son görevlerini yaptı.

