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Trafik kazasında ölen gençlik kolları başkanı toprağa verildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.05.2020 13:43 | Son Güncelleme

Trafik kazasında ölen gençlik kolları başkanı toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Yeniden Refah Partisi Bünyan ilçesi Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Çam (23), toprağa verildi.

Çam için Gergeme Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Çam'ın ailesi ve yakınları, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Önder Narin, İlçe Başkanı Ramazan Koç, AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ile vatandaşlar katıldı.

Çam'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Doğukan Çam, Gergeme Mahallesi'nde dün gece yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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