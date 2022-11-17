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Trafik kazasında ölen milli cimnastikçi Murat Canbaş'ın adı yaşatılıyor

17.11.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 28 yıl önce trafik kazası sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren dünya şampiyonu milli sporcu Murat Canbaş'ın ismi, cadde ve sokaklarda ölümsüzleşirken adı verilen cimnastik salonunda ise geleceğin sporcuları yetişiyor.

Bolu'da 28 yıl önce trafik kazası sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren milli cimnastikçi Murat Canbaş'ın adı, doğduğu ve spora başladığı kentte cadde ve sokaklar ile spor salonunda yaşatılıyor.

Bolu'da 1975 yılında dünyaya gelen Canbaş, henüz 7 yaşındayken öğretmenleri ile cimnastik antrenörlerinin dikkatini çekti.

Cimnastik okuluna giden Canbaş, ilk altın madalyasını 1986 yılında Macaristan'da yapılan Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'nda kazandı.

Spor kariyerine birer dünya ve Avrupa, 5 Balkan ve 11 Türkiye şampiyonluğu ile 70'ten fazla madalya sığdıran Canbaş, 6 Mayıs 1994'te trafik kazası sonucu 19 yaşında hayatını kaybetti.

Canbaş'ın ölümünden 10 gün önce Avustralya'da katıldığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda atlama beygirinde yaptığı özel figür ise "Canbaş hareketi" olarak dünya cimnastik literatürüne geçti.

Milli sporcunun cimnastik tarihine altın harflerle yazdırdığı ismi, Bolu'da bazı cadde ve sokaklara verildi.

Ayrıca kentte Canbaş'ın adını taşıyan spor salonu, milli sporcunun izinden giden geleceğin sporcularının yetişmesine ev sahipliği yapıyor.

ABLA EMİNE CANBAŞ: "MURAT, ARTIK BİRÇOK ÇOCUK İÇİN İDOL OLDU"

Abla Emine Canbaş, AA muhabirine, kardeşinin trafik kazası sonucu erken yaşta yaşamını yitirmesinin hem Türk sporu hem de cimnastik camiası için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Kardeşinin spor yaşamında önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Canbaş, "10 yaşındayken Macaristan'da yapılan bir yarışma sonrasında Almanya'da bir dergide kendisinden 'Şaşırtan Türk' olarak bahsedildi. 19 yıllık kısa yaşamına çok sayıda şampiyonluk ile onlarca madalya sığdırdı." diye konuştu.

Canbaş, İsviçre'de yapılan Avrupa şampiyonasında kardeşinin yakın arkadaşlarından Yunan sporcu Ioannis Melissanidis'in birinci olduğunu aktararak, "Melissanidis yarışma sonrası kardeşimi göremeyince o zamanın federasyon başkanına nerede olduğunu sormuş. Vefat ettiği öğrenince de 'Murat hem teknik açısından hem de insanlık açısından benden üstündü. Bu şampiyonluk onun hakkıdır.' diyerek madalyasını bize gönderdi." dedi.

Kardeşinin en büyük sevincinin Türk bayrağını göndere çektirmek olduğunu anlatan Canbaş, "Murat, 'Acaba beni de örnek alacak sporcular olur mu?' derdi. Kendisini en çok sevindiren ve gururlandıranın, madalya kazanmaktan çok İstiklal Marşı'nın söylenmesi olduğunu söylerdi. Murat, artık birçok çocuk için idol oldu. Türk cimnastiğinde onun peşinden başarıdan başarıya koşan sporcular var." ifadelerini kullandı.

Canbaş, kardeşine ve trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Trafik kazaları kurallara uymamaktan kaynaklanıyor. Kardeşim de iyi niyetiyle aracını kız arkadaşına vermeyip aşırı hız yapmasalardı kaza gerçekleşmeyecekti. Çağrım; insanların aşırı hız yapmaktan geri durması." dedi.

ANNE HATİCE CANBAŞ: "ÜZÜNTÜM HAFİFLİYOR"

Anne Hatice Canbaş da oğlunun adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oğlunu örnek alan birçok sporcu yetiştiğini belirten Hatice Canbaş, "Onu o kadar çok seviyorlar ki... Kabristana anmaya geldiklerinde ifade ediyorlar ya mest oluyorum. Üzüntüm hafifliyor. Trafikte dikkat edilirse kurallara uyulursa trafik kazaları olmaz. Herkes dikkat etsin." diye konuştu.

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında Murat Canbaş ve kız arkadaşı yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

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