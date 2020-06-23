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Trafik kazasında yaralanan kadın, ambulans helikopterle şehir merkezine getirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Kayseri’de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada yaralanan 1 kişi ambulans helikopterle şehir merkezine getirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi girişinde kamyon ile otomobil kaza yaptı.

Kayseri’de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada yaralanan 1 kişi ambulans helikopterle şehir merkezine getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi girişinde kamyon ile otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kazada M.D.(78), B.Y.(31) ve A.A.(9), E.A.(82) ve İ.A.(41) isimli şahıslar yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan E.A isimli kadın hastanede yapılan müdahalenin ardından kafa ve omurga travması nedeni ile ambulans helikopter ile ilçeden şehir merkezine getirildi. Şehir merkezine getirilen kadın, Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı.

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