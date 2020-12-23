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Trafik kurallarına uymayan 580 sürücüye ceza kesildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.12.2020 14:39 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İl merkezi, İlçeler ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde denetlenen 3 bin 245 araçtan 580’ine cezai işlem uygulandı.Trafik temleri tarafından yapılan denetimlerde, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 30 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 184 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 50 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 23 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 1 sürücüye drift yaparak araç kullanmaktan, 1 sürücüye izinsiz yolcu taşımaktan, 136 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 580 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.Kontrollerde, 54 araç trafikten men edilirken, 3 sürücünün ise belgesine el konuldu.

Trafik kurallarına uymayan 580 sürücüye ceza kesildi

Gaziantep’te, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İl merkezi, İlçeler ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde denetlenen 3 bin 245 araçtan 580’ine cezai işlem uygulandı.
Trafik temleri tarafından yapılan denetimlerde, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 30 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 184 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 50 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 23 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 1 sürücüye drift yaparak araç kullanmaktan, 1 sürücüye izinsiz yolcu taşımaktan, 136 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 580 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.
Kontrollerde, 54 araç trafikten men edilirken, 3 sürücünün ise belgesine el konuldu.

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