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Trafik kurallarını hiçe saydı, ölüme davetiye çıkardı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.05.2020 10:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde gece saatlerinde trafik kurallarını hiçe sayarak otomobil ile tehlikeli hareketler yapan sürücü, ölüme davetiye çıkardı.Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi üzerinde yaşandı.

Trafik kurallarını hiçe saydı, ölüme davetiye çıkardı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde gece saatlerinde trafik kurallarını hiçe sayarak otomobil ile tehlikeli hareketler yapan sürücü, ölüme davetiye çıkardı.
Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi üzerinde yaşandı. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, aynı yol üzerinde defalarca tehlikeli hareketler yaparak kendisinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Süratli bir şekilde ilerlerken direksiyonu bir sağa bir sola kırarak çevredeki vatandaşların canını bir saniye olsun düşünmeyen dikkatsiz sürücü, yol boyunca tehlikeli hareketlerine devam etti.
Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Trafik kurallarını hiçe saydı, ölüme davetiye çıkardı

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