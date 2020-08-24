YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Trafik levhasına çarptı

Trafik levhasına çarptı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.08.2020 12:36 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde seyir halindeki araç, trafik levhasına çarptı.Olay, Büyükkarıştıran-Muratlı karayolunda meydana geldi.

Trafik levhasına çarptı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde seyir halindeki araç, trafik levhasına çarptı.
Olay, Büyükkarıştıran-Muratlı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Lüleburgaz’ın Büyükkarıştıran beldesinden Muratlı istikametine doğru seyir eden Behçet G. (43) sevk ve idaresindeki 34 JL 6676 plakalı araç, Paşabahçe Cam fabrikası önünde sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yolun sol tarafındaki levhaya çarptı. Çarpma sonucu araba savrulurken, tek taraflı trafik kazası yaşandı.
Kazada şans eseri sürücüyle birlikte araçta bulunan yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Trafik levhasına çarptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Heybetini gizli tutman gereken konular var' 'Heybetini gizli tutman gereken konular var'
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu
Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza

Tekirdağ Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:22
Öğle
13:17
İkindi
17:02
Akşam
20:03
Yatsı
21:30

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Limon Eczanesi
Cerkezkoy
Eda Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Tunalı Eczanesi
Kapakli
Kaya Eczanesi
Malkara
Şenda Eczanesi
Suleymanpasa
Emin Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Karakol inşaatı yükseliyor
Karakol inşaatı yükseliyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı
Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı
Özel Tekirdağ Bilgi Dünyası Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Açıldı
Özel Tekirdağ Bilgi Dünyası Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.