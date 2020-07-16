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Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

SAKARYA HABERLERİ  | 16.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Parkın yenilenen yüzü ve alınan tedbirler ile çocukların hizmetine başladığını ifade etti.Erenler Belediyesi bünyesinde bulunan Trafik Park, gerçekleşen tadilat ve bakım çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle yeniden çocukların hizmetine başladı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Parkın yenilenen yüzü ve alınan tedbirler ile çocukların hizmetine başladığını ifade etti.
Erenler Belediyesi bünyesinde bulunan Trafik Park, gerçekleşen tadilat ve bakım çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle yeniden çocukların hizmetine başladı. Çocukların zaman geçirmekten memnuniyet duyduğu Trafik Parkta gerçekleşen tadilat ve bakım çalışmaları hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Çocuklarımızın can güvenliği birinci hususumuz. Bu doğrultuda gerekli tüm tedbirlerimizi aldık, hazır hale getirdik ve çocuklarımızın hizmetine sunduk” dedi.
Başkan Fevzi Kılıç, “Trafik Parkımızda en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızın kullandığı araçlar tamir edildi, bakımdan geçirildi. Yanı sıra oyun alanlarında tadilat, bakım ile birlikte yol boyaları ve trafik levhaları yenilendi, eğitim sınıfları tadilat edilerek dezenfekte edildi. Gerçekleştirdiğimiz çalışma neticesinde Trafik Parkımızda İç İşleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda Covid-19 politikasına uygun şekilde önlemler alındı” diye konuştu.

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