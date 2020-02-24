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Trafik polisi ticari taksiyle kovalayıp yakaladı

AYDIN HABERLERİ  | 24.02.2020 02:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, motosiklete çarpıp olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü, trafik polisi ticari taksiyle kovalayarak yakaladı.İlginç olay, İnönü Bulvarı üzerinde Kuşadası Adliyesi önünde saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Trafik polisi ticari taksiyle kovalayıp yakaladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, motosiklete çarpıp olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü, trafik polisi ticari taksiyle kovalayarak yakaladı.
İlginç olay, İnönü Bulvarı üzerinde Kuşadası Adliyesi önünde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACJ 622 plakalı motosikletiyle İnönü Bulvarı’nda seyir halinde olan Nuri Ç.’ye adliye yönüne dönmek isteyen 34 GB 906 plakalı Bilal B. çarptı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza yerine 112 ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Görgü tanıkları polislere kaçan aracın plakasını verdi. Olay yerinden geçen bir ticari taksiye binen trafik polisi otomobili Avcı Sokakta buldu. Kaza yapan sürücü ekiplerce gözaltına alındı.

Trafik polisi ticari taksiyle kovalayıp yakaladı

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