YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Trafik polisleri hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Trafik polisleri hayvanlar için doğaya yem bıraktı

18.01.2021 18:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trafik polisleri hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Yoğun kış şartlarının yaşandığı Malatya’nın Darende İlçesinde, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar unutulmayarak dağ hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Darende Bölge Trafik İstasyon Amirliği’nde görev yapan polis ekipleri, dağlarda yem bulmakta zorlanan hayvanlar için ekmek ve yem bıraktı.İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, hayvanlara yem bırakılmasıyla ilgili yapılan paylaşımda, “Doğaya verdiğimiz değerdir yaşamı anlamlı kılan.

Yoğun kış şartlarının yaşandığı Malatya’nın Darende İlçesinde, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar unutulmayarak dağ hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Darende Bölge Trafik İstasyon Amirliği’nde görev yapan polis ekipleri, dağlarda yem bulmakta zorlanan hayvanlar için ekmek ve yem bıraktı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, hayvanlara yem bırakılmasıyla ilgili yapılan paylaşımda, “Doğaya verdiğimiz değerdir yaşamı anlamlı kılan. Sorumluluk bölgemizde ki tüm canlar bize emanet” ifadelerine yer verildi.
Emniyetin paylaşımda, vatandaşların evlerindeki yiyecek fazlalıklarını sokak hayvanlarının rahatça ulaşabileceği noktalara bırakılması konusunda duyarlı olunması istendi.

Trafik polisleri hayvanlar için doğaya yem bıraktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:34
Öğle
12:42
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Malatya Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Beyza Nur Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Gökyüzü Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Malatya'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Malatya'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Malatya’da yoğun kar mesaisi

Malatya’da yoğun kar mesaisi

Tüfenkci’den FKA’ya ziyaret

Tüfenkci’den FKA’ya ziyaret

Belediye personeline "İş sağlığı ve güvenliği" eğitimi

Belediye personeline "İş sağlığı ve güvenliği" eğitimi

Malatya’da sınava girecek gençlere kaygı semineri

Malatya’da sınava girecek gençlere kaygı semineri

AK Partili heyet yatırımları inceledi

AK Partili heyet yatırımları inceledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.