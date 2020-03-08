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Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı

KONYA HABERLERİ  | 08.03.2020 18:18 | Son Güncelleme

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve yolcuların bulunduğu araçları durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ferit Paşa Caddesi üzerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik uygulaması yaptı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve yolcuların bulunduğu araçları durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ferit Paşa Caddesi üzerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçlarda bulunan kadın sürücüler ve yolculara trafik polisleri tarafından karanfil hediye edildi. Trafik polisleri, Kadınlar Günü dolayısıyla sürücülerin yanı sıra yoldan geçen kadınlara da karanfil vererek günlerini kutladı. Kadın sürücü ve yolcular ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
13:06
İkindi
16:22
Akşam
18:57
Yatsı
20:12

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Samanyolu Eczanesi
Karatay
Beyza Eczanesi
Selcuklu
İlhan Eczanesi
Selcuklu
Kulu Cihan Eczanesi
Selcuklu
Parlakkaya Eczanesi
Selcuklu
Selçuklu Eczanesi
Selcuklu
Yeni Karaağa Eczanesi
Selcuklu
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