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Trafik polisleri yardım isteyen kadını ekip otosuyla gideceğe yere götürdü

DÜZCE HABERLERİ  | 24.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

Trafik polisleri yardım isteyen kadını ekip otosuyla gideceğe yere götürdü

Düzce'de trafik polisleri, adres soran ve kendilerinden yardım isteyen kadını ekip otosuyla gideceği yere ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, bir kadın D-100 kara yolu Şerifoğlu köprülü kavşakta görev yapan trafik ekibine adres sordu.

Polisler, kadına gitmek istediği adresi tarif etti. Ağlayarak ulaşım sıkıntısı yaşayacağını söyleyen kadına polis ekibi yardımcı oldu.

Kadını sakinleştirerek güvenli bir şekilde yolun karşısında bulunan ekip aracına götüren trafik polisi, kadının ellerine dezenfektan sıkarak eldiven verdi.

Daha sonra yardım isteyen kadın, ekip aracıyla istediği adrese götürüldü.

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