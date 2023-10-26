Trafik polislerine alkollü yakalandı, ceza yazılmak istenilince avukatını çağırdı

Şahsın olay yerine avukatını çağırması ve çekilmek istenilen motosikletinin peşinden koşarak, “Kardeşim versene motosikletimi” demesi güldürdü. Sürücünün ehliyetine 38 yıl el konulurken, 28 bin 21 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Sakarya Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; uygulama noktası kuran trafik polislerini gören 07 ATE 522 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan A., trafik polislerinin dikkatini çekerek durduruldu. Polis ekiplerini oyalamaya çalışan motosiklet sürücüsü Hasan A., alkol metreye üflememek için uzun süre direndi. Sürücü bir ara motosikletini park ettiği noktanın kontrol noktasına uzak olduğunu ifade ederek metre ile ölçülmesini talep etti.

38 YIL EL KONULURKEN, 28 BİN 21 TL İDARİ PARA CEZASI

Kendisine ceza yazılamayacağını belirten Hasan A., “Avukatım gelsin, siz neden benim üzerime geliyorsunuz. Şimdi siz duran motosiklete ceza mı yazacaksınız? Ben alkollüyüm, bunu reddetmiyorum. Gel abi beraber uygulama noktasına olan uzaklığımı ölçelim. 50 metre ise sen haklısın” dedi. Sürücünün daha önce de ehliyetini alkollü araç sürmekten kaptırdığı öğrenildi. Sürücünün ehliyetine 38 yıl el konulurken, 28 bin 21 TL idari para cezası uygulandı.

Şahsın motosikleti ise olay yerine gelen çekici ile çekildi. Şahsın bu sırada motosikletinin peşinden koşarak, “Kardeşim versene motosikletimi” demesi güldürdü.

