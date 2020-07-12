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Trafik uygulamasında polise rüşvet teklifi

MUĞLA HABERLERİ  | 12.07.2020 18:43 | Son Güncelleme

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın-Muğla karayolu Yatağan girişinde sabah saatlerinde denetim yapan ekipler durdurdukları bir aracın sürücüsünün evraklarının eksik olduğu ortaya çıktı.

Trafik uygulamasında polise rüşvet teklifi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın-Muğla karayolu Yatağan girişinde sabah saatlerinde denetim yapan ekipler durdurdukları bir aracın sürücüsünün evraklarının eksik olduğu ortaya çıktı. Sürücüden evrak isteyen ekiplere ruhsat içinde 100 TL rüşvet talebi sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.30 sıralarında Aydın istikametinden Muğla’ya giriş yapan 34 plakalı aracın O.R.K. isimli sürücüsü uygulama noktasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü belgesi talep edildi. Ticari bir araç olmasına karşın yetki belgesinin ve mesleki yeterlilik belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Belgelerin eksik olması nedeniyle Trafik İdari Para cezası yazılması için ruhsat istenen sürücü O.R.K. ruhsatın içine 100 TL para koydu.
Ruhsat içinde 100 TL para gören trafik ekipleri Trafik İdari Para cezasını yazdıktan sonra görevli memura rüşvet teklifi nedeniyle seri numaraları alınan suç unsuru 100 TL para ile birlikte Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiler. O.R.K. hakkında ‘Görevli memura rüşvet teklif etmek’ suçundan hakkında soruşturma başlatıldı.

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