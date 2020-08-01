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Trafik uygulamasında vatandaşa bayram şekeri

MUŞ HABERLERİ  | 01.08.2020 13:13 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde bayram tedbirleri kapsamında görev yapan güvenlik güçleri, vatandaşa şeker ve kolonya ikramında bulundu.Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahlat-Malazgirt, Bulanık-Malazgirt ve Patnos-Malazgirt ilçe girişlerinde oluşturulan noktalarda uygulama yapmaya devam ediyor.

Muş’un Malazgirt ilçesinde bayram tedbirleri kapsamında görev yapan güvenlik güçleri, vatandaşa şeker ve kolonya ikramında bulundu.
Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahlat-Malazgirt, Bulanık-Malazgirt ve Patnos-Malazgirt ilçe girişlerinde oluşturulan noktalarda uygulama yapmaya devam ediyor. Sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini kontrol eden ekipler, pandemi dolayısıyla ateş kontrolü, kolonya ve şeker ikram ederek vatandaşların bayramını kutladı.
Uygulama noktasında güzel bir sürprizle karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, “Bayram günü kontrol noktasında güzel bir sürprizle karşılaştık. Bu da bizleri çok mutlu etti. Allah razı olsun jandarma ve polisler bize kolonya ve şeker tutuyor. Hoş karşıladık” dediler.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşür de dağıttı.

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