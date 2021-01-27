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Trafik yoğunluğu tarihe karışıyor

27.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Trafik yoğunluğu tarihe karışıyor

Şanlıurfa-Akçakale yolunda yaşanan trafik sorununu çözüme kavuşturmak için yol genişletme ve asfalt çalışmalarını tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu hizmetler ile vatandaşlardan tam not aldı.Şanlıurfa’da sürücülerin trafikte geçirdiği süreyi en aza indirmek ve kentte yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, yeni yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.Yıllardan beri Şanlıurfa-Akçakale yolunda yaşanan trafik sorununa neşter vuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, planladığı yol güzergâhında ilk olarak 55 yapının kamulaştırmasını yaparak yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

Şanlıurfa-Akçakale yolunda yaşanan trafik sorununu çözüme kavuşturmak için yol genişletme ve asfalt çalışmalarını tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu hizmetler ile vatandaşlardan tam not aldı.
Şanlıurfa’da sürücülerin trafikte geçirdiği süreyi en aza indirmek ve kentte yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, yeni yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Yıllardan beri Şanlıurfa-Akçakale yolunda yaşanan trafik sorununa neşter vuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, planladığı yol güzergâhında ilk olarak 55 yapının kamulaştırmasını yaparak yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. Yıkım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bölgede mevcut yolu 50 metreye çıkaran büyükşehir belediyesi, yıllardır kangrenleşmiş bir sorunu daha çözüme kavuşturdu.
Öte yandan bölgede yeni yol düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını da yapan ekipler, vatandaşlardan tam not aldı. Şanlıurfa-Akçakale yolunun oldukça rahatladığını ifade eden vatandaşlar, yıllardır bu yol çok kötü bir durumdaydı. 2 araç zar zor geçiyordu, Allah Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’den razı olsun" diye konuştular.

Trafik yoğunluğu tarihe karışıyor

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