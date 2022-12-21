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Trafikte drift atan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

21.12.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift atan ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulanarak ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Asım Güzelbey Köprülü Kavşağı’nda drift atan ve alkollü araç kullanan sürücüye yönelik denetim yaptı. Yapılan denetim neticesinde hem drift atan hem de alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 8 ay süreyle el konuldu.

Ayrıca Batıkent Mahallesi Yüksek Bina Kavşağı’nda modifiye araç kullanan araç sürücüsüne de ilgili trafik maddeleri gereğince cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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