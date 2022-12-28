YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. "Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesi Erzurum'da hayata geçirildi

"Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesi Erzurum'da hayata geçirildi

28.12.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle yürütülen "Trafikte Küçük Hata Yoktur" sosyal sorumluluk projesi Erzurum'da da hayata geçirildi.

"Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesi Erzurum'da hayata geçirildi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen projenin tanıtımında, trafik kurallarına uymanın bir kültür olduğunu ve bunun toplumda kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Şehrin valisi olarak her türlü trafik kuralına uyduğunu dile getiren Memiş, şehrin büyüklerinin de küçüklere örnek olması gerektiğini vurguladı.

Erzurum'un sanayileşmesi için büyük gayret gösterdiklerini, yakın gelecekte kentin Türkiye'nin sanayileşmiş şehirleri arasına gireceğini vurgulayan Memiş şöyle devam etti:

"Özellikle kış turizminde zirvedeyiz. Hayvancılıkta zaten zirvedeyiz. Eğitimde, sağlıkta, kültür ve turizmde her alanda iyiye doğru gidiyoruz. Ama bir konuda böyle eksikliğimiz olduğunu bizzat kendim gözlemliyorum. Özellikle Erzurum şehir trafiğinde ben ilin valisi olarak kırmızı ışıkta duruyorum. Yaya geçidinde ışık olsa da durmak zorundayız. Önce biz örnek olalım ama bu konuda Erzurum'da biraz eksikliğimiz var. Burada öğrencilerimize çok iş düşüyor. Anne babalarınızı, yakınlarınızı ikaz etmenizi çok değerli buluyorum. Akademisyenlerimize çok iş düşüyor."

Memiş, her türlü imkana rağmen trafik kazalarını çok fazla önleyemediklerini ancak geçmişe oranla çok daha iyi durumda olduklarını belirterek hedeflerinin sıfır ölümlü hatalar olduğunu kaydetti.

Mesafe fark etmeksizin kendisinin de aracın arka koltuğuna oturduğunda emniyet kemerini taktığını dile getiren Memiş yaya geçitlerinde ise mutlaka aracı durdurduğunu anlattı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da projeye ilişkin seminer verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise ölümlü trafik kazalarına dikkati çekerek kentte toplumu trafik konusunda bilinçlendirmenin önemli bir nokta olduğunu belirtti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da projeye ilişkin, yerel yönetimler olarak her türlü sorumluluğu alacaklarını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars'ta kar, Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyorKars'ta kar, Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
Malatya'da kar nedeniyle 17 mahalleye ulaşım sağlanamıyorMalatya'da kar nedeniyle 17 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Tekirdağ'daki İnecik barajlarının yapımı için acele kamulaştırma kararıTekirdağ'daki İnecik barajlarının yapımı için acele kamulaştırma kararı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum trafik proje

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Aralık Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:29
Öğle
12:21
İkindi
14:43
Akşam
17:04
Yatsı
18:29

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Çarşamba

Sefa Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Tuna Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.