YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı

Trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı

08.01.2024 14:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da trafikte makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi.

Trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı

Sürücüye makas atmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 7 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, 6 Ocak Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında Yeni İstanbul Caddesi üzerinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde Mercedes marka araç kullanan sürücünün sosyal medya platformlarında görüntüsünün yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin kamera sistemlerini inceleyerek tespit ettiği sürücü Mustafa D., kısa sürede yakalandı. Sürücüye ’makas atmak’ ve ’trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kurallara uymamak’ maddelerinden 7 bin 129 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca trafik ekiplerince sürücüye yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine adli işlemler için polis merkezi amirliğine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okul servis araçlarına polis denetimiOkul servis araçlarına polis denetimi
Edirne’de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandıEdirne’de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı
Elektrik sobası can aldı: 1 ölüElektrik sobası can aldı: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 8 Ocak Pazartesi

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:01
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:15

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Pazartesi

Aydinli eczanesi
Sarayonu
Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Zeynep eczanesi
Meram
Taşkent eczanesi
Taskent
Akkise eczanesi
Ahirli
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.