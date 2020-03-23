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Trafikte tartıştıkları kişiyi öldüren iki zanlı, saklandıkları bağ evinde yakalandı

KONYA HABERLERİ  | 23.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

Trafikte tartıştıkları kişiyi öldüren iki zanlı, saklandıkları bağ evinde yakalandı

Konya'da trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen iki şüpheli, gözaltına alındı.

Meram ilçesi Alavardı Mahallesindeki bir akaryakıt istasyonuna otomobiliyle gelen Halef Oşak (39), araç içerisindeyken iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Oşak'ın göğsünden aldığı bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi.

Oşak'ın cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, Oşak ile trafikte tartıştığı öne sürülen Görkem G. (42) ile Soner S. (39) olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelilerin Meram ilçesi Kozağaç Mahallesinde arkadaşlarına ait bir bağ evinde saklandıklarını tespit etti.

İki zanlı, bağ evine düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.

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1 ölü 2 şüpheli Bağ Evi Cinayet Gözaltı Konya trafikte tartışma

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