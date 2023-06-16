Trafikte tehlikeli yolculuklar kameraya yansıdı

Karabük-Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters yönde giden otomobilin sürücüsü tehlike oluşturdu.

Karabük-Ankara Karayolu Burunsuz köyü mevkiinde ayakları havada bir şekilde yüzüstü yatarak motosikleti kullanan kasksız sürücü görenleri hayrete düşürdü.

Karabük-Zonguldak Karayolu Fatih Mahallesi mevkiinde ise bir otomobilin iş makinesinin kepçesine oturan kişinin ayakları ile arka tamponundan itilerek gittiği görüldü. Hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan sürücüler ve operatör, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



