Trafikten men edilen faytonlar, Finike’yi güzelleştirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde meclis kararıyla trafikten men edilen faytonları, Finike Turunçova Mahallesi merkez meydanına yerleştirerek süsledi. Aynı zamanda belediye ekipleri, Serik Kadriye Mahallesi’ndeki kavşaklarda da çiçek figürlü peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi sorumluluk alanlarındaki yeşil alanlarda bakım, yenileme ve peyzaj çalışması yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Finike’de Turunçova Mahallesi merkez meydanında farklı bir peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Daha önce Antalya kent merkezinde de meclis kararıyla trafikten men edilen faytonları, kentin farklı noktalarına yerleştirerek çiçeklerle süsleyen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Turunçova meydanını da turuncu bir faytonla renklendirdi. Çevresi çiçek ve taşlarla süslenen fayton, portakal diyarı Turunçova’nın meydanına ayrı bir güzellik kattı.

Serik’te peyzaj ve bakım

Ekipler, Kadriye Mahallesi’nde kavşaklara çiçek figürlü peyzaj uygulaması yaptı. Dikilen kışlık çiçekler açtığında kavşaklar turizm bölgesi Kadriye’ye renk katacak. Serik’te kış mevsimi öncesi yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmaları gerçekleştiriyor.

