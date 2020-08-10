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Trafoda çıkan yangın korkuttu

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.08.2020 01:32 | Son Güncelleme

Denizli’de gece saatlerinde trafodan yükselen alevler paniğe neden oldu.

Denizli’de gece saatlerinde trafodan yükselen alevler paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.
Yangın, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde bulundan bir trafoda meydana geldi. Çevrede elektriklerin bir anda kesilmesi üzerine dışarıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve elektrik teknisyeni bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri bir yandan çevre güvenliğini sağlarken bir yandan Acıpayam Bulvarı üzerindeki trafik akışını sağlamak için çaba gösterirken itfaiye ekipleri ise uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına aldı. Alevlerin kontrol altına alındığı trafoda ara ara ufak yangınların çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Acıpayam Bulvarı üzerinde seyir halinde olan meraklı vatandaşlar ise araçlarını park ederek alevleri kontrol altına alma çalışmalarını izledi. Alevlerin yükseldiği trafoda soğutma çalışmaların ardından elektrik teknisyenleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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