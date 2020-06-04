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Trafonun üzerinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.06.2020 10:35 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, trafonun üzerine çıkarak mahsur kalan genci, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde arkadaşlarıyla şakalaşan Bilal C.

Trafonun üzerinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Adıyaman’da, trafonun üzerine çıkarak mahsur kalan genci, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde arkadaşlarıyla şakalaşan Bilal C. isimli genç ayakkabısının tekini havaya fırlattığı esnada ayakkabısı trafonun üzerine düştü. Ayakkabısını almak için ağaçtan trafonun üzerine çıkan genç aşağıya inemedi. Yaklaşık 1 saat boyunca trafonun üzerinden inmeyen genç için arkadaşları itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik trafosuna uzattıkları merdivenle Bilal C.’yi aşağıya indirdi.

Trafonun üzerinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

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