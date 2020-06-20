YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Trafoya giren hırsızlık şüphelilerini düşürdükleri telefon yakalattı

Trafoya giren hırsızlık şüphelilerini düşürdükleri telefon yakalattı

KONYA HABERLERİ  | 20.06.2020 14:20 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde sulama kuyularındaki trafodan bakır elektrik tellerini ve trafo yağı çalan hırsızlık şüphelileri olay yerinde düşürdükleri telefon sayesinde yakalandı.Olay, Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi Çavdarkili mevkisinde yaşandı.

Trafoya giren hırsızlık şüphelilerini düşürdükleri telefon yakalattı

Konya’nın Ereğli ilçesinde sulama kuyularındaki trafodan bakır elektrik tellerini ve trafo yağı çalan hırsızlık şüphelileri olay yerinde düşürdükleri telefon sayesinde yakalandı.
Olay, Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi Çavdarkili mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarım alanlarında bulunan sulama kooperatifine ait sulama trafosuna giren hırsızlık şüphelileri olay yerinde telefonunu olay yerinde düşürdü. Zengen Jandarma ve Ereğli JASAT ekipleri ele geçirdiği telefon üzerinde yaptıkları kapsamlı çalışma sonrasında şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Trafodan 15 metre uzunluğunda bakır elektrik telini ve 250 litre yağı çalan hırsızlık şüphelileri T.C. ve A.C jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Ereğli cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Konya Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:21
Öğle
12:57
İkindi
16:50
Akşam
20:22
Yatsı
22:03

Konya Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Eda Altındağ Eczanesi
Karatay
Lokman Eczanesi
Karatay
Fetih Eczanesi
Selcuklu
Murat Eczanesi
Selcuklu
Sena Yılmaz Eczanesi
Selcuklu
Sergül Eczanesi
Selcuklu
Tuncel Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’da uyuşturucu operasyonu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.