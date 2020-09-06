YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı

Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.09.2020 20:08 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.Kaza, Kalıkkaraçukur Mahallesi’nde meydana geldi.

Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Kalıkkaraçukur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çetin (21) idaresindeki 55 TC 493 plakalı traktör sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada traktör sürücüsü Ramazan Çetin ağır yaralandı. Traktörde yolcu olarak bulunan annesi Gülbeyaz Çetin (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan traktör sürücüsü hava ambulans ekiplerce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşliYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşli
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Aydınlı oyuncu vatandaşlardan yardım bekliyor
Aydınlı oyuncu vatandaşlardan yardım bekliyor
Kaymakam Şenoğlu’ndan 6 Eylül mesajı
Kaymakam Şenoğlu’ndan 6 Eylül mesajı
Bitlis'te 24 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
Bitlis'te 24 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
Hatay'da su tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'da su tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Samsun Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:30
Sabah
05:59
Öğle
12:38
İkindi
16:15
Akşam
19:07
Yatsı
20:30

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Altınkum Eczanesi
Ilkadim
Pelikan Eczanesi
Ilkadim
Tüter Eczanesi
Ilkadim
Atakent Eczanesi
Atakum
Araştırma Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam transfer çalışmalarını değerlendirdi:
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam transfer çalışmalarını değerlendirdi:
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.