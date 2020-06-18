YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Traktör dereye yuvarlandı, 2 yaralıyı UMKE ekipleri kurtardı

Traktör dereye yuvarlandı, 2 yaralıyı UMKE ekipleri kurtardı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.06.2020 17:14 | Son Güncelleme

Elazığ’da traktör dereye yuvarlandı, araçların gidemediği bölgeye ulaşan UMKE ekipleri 2 yaralıyı kurtardı.Kaza, merkeze bağlı Acıpayam köyü sınırlarında meydana geldi.

Elazığ’da traktör dereye yuvarlandı, araçların gidemediği bölgeye ulaşan UMKE ekipleri 2 yaralıyı kurtardı.
Kaza, merkeze bağlı Acıpayam köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya giden Ahmet Kalkancı’nın idaresindeki 23 HC 608 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanındaki Gülay Kalkancı yaralandı. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Araçların gidemediği bölgeye Ulusal Medical Kurtarma Ekibi( UMKE) ve jandarma yaya olarak ulaştı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
Yaralılar ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Elazığ Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:00
Sabah
04:51
Öğle
12:29
İkindi
16:24
Akşam
19:57
Yatsı
21:40

Elazığ Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Küçük Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Makfire Eczanesi
Merkez
Septioğlu Eczanesi
Merkez
Karakoçan Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Elazığspor logolu maske satışına yasal işlem başlatılacak

Elazığspor logolu maske satışına yasal işlem başlatılacak

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Elazığ'da 2 bina karantinaya alındı

Elazığ'da 2 bina karantinaya alındı

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.