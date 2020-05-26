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Traktör devrildi, 9 kişi yaralandı

KONYA HABERLERİ  | 26.05.2020 11:39 | Son Güncelleme

Konya’nın Ahırlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Akkise Mahallesinde meydana geldi.

Traktör devrildi, 9 kişi yaralandı

Konya’nın Ahırlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Akkise Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim E. (32) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör yayla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada traktör sürücüsü ile römorkta bulunan aynı aileden Sabriye (65), Ayşe (27), Muhammed Mustafa (12), Güllü Nur (9) Mustafa (16), Faik (14) ve Kübra E. (10) ile Zekiye Sena K.(12) yaralandı. Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktör devrildi, 9 kişi yaralandı

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