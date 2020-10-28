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Traktör ile demir kapı arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 28.10.2020 20:50 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki traktörü birbirine bağlayarak çekmeye çalışan Şevket Mutlu, traktör ile besihane kapısı arasında sıkışarak hayatını kaybetti.Olay, Umurlu Mahallesi Yarıkavak Mevki’nde aksam saatlerinde meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki traktörü birbirine bağlayarak çekmeye çalışan Şevket Mutlu, traktör ile besihane kapısı arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, Umurlu Mahallesi Yarıkavak Mevki’nde aksam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bulunduğu bahçe içerisindeki besihanede hayvanlarının bakımını yapan Şevket Mutlu’nun (64) traktörü bozuldu. Bir başka traktör ve bozulan traktörünü çeki halatı ile birbirine bağlayan Mutlu, traktörünü besihaneden çıkartmak istedi. Bu sırada öndeki traktör birden hareket edince arkada bulunan traktör ile besihane kapısı arasında sıkışan Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mutlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Mutlu’nun acı haberini alan ailesi başta olmak üzere tüm sevenleri yasa boğuldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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