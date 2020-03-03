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Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.03.2020 18:33 | Son Güncelleme

Kütahya’da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kütahya’da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 32. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kadri Cemal Tunalılar yönetimindeki 34 DY 4180 plakalı otomobil, Osman Kulaksız’ın idaresindeki 43 VA 199 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Lütfiye Tunalılar (63), olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Cemal Dumanlar da yaralandı.
Dumanlar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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