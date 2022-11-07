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Traktör römorkuna asılan çocuk ölümden döndü

07.11.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halinde olan bir traktör römorkunun arka kısmına asılan ve daha sonra atlamak istediği esnada düşerek yol ortasında yuvarlanan çocuk, otomobilin altında kalmaktan ise son anda kurtuldu.

Traktör römorkuna asılan çocuk ölümden döndü

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde seyir halinde olan bir traktörün römorkunun arka kısmına asılan yaşı küçük 3 çocuk, bir süre römork kapağında asılı bir şekilde devam etti. 3 Çocuktan biri römorktan inerken 2 çocuk ise yollarına devam etti.

Yaşanılan bu durum ise bir otomobilden çekilen cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Video kaydının yapıldığı esnada römorkta bulunan bir çocukta inmek istediği esnada dengesini kaybederek yol ortasına düştü. Yolda yuvarlanan çocuk, kendisini görüntüleyen sürücünün kullandığı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çocukların tehlikeli oyunun yanı sıra sürücünün uyarıları da video kaydına saniye saniye yansıdı.

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