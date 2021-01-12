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Traktör şarampole devrildi: 2 ağır yaralı

12.01.2021 20:15 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde şarampole devrilen traktördeki iki kardeş ağır yaralandı.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde şarampole devrilen traktördeki iki kardeş ağır yaralandı. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay saat bugün saat 17.00 sıralarında Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Uzunlar Mahallesi Ovacık Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin ve Cengiz B. isimli kardeşlerin üzerinde bulunduğu 09 KA 134 plakalı traktör Ovacık Mahallesi istikametinden Uzunlar Mahallesi istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nazilli İtfaiye Müdürlüğü Kurtarma Ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler ekiplerin çabası sonucu yuvarlandıkları dere kenarından çıkartılarak ambulanslara alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı haldeki iki kardeş Nazilli Devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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