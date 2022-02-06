Traktör sektörü tedarik krizine rağmen 2021'i rekorla kapattı

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Geçen yılı rekorla kapatan traktör sektörü temsilcileri, 2022 yılında da aynı başarıyı göstermek istiyor.

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en büyük buluşmaları arasında gösterilen AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda traktör ve tarım makineleri üreticileri, geliştirdikleri yeni model ve teknolojileri üreticilere tanıttı.

Dövizdeki dalgalanma sonrası 2 yıl önce daralma yaşanan ve geçen sezon iyi bir dönem geçiren traktör pazarında, tüketici ilgisinin yoğun olması üretici firmaları sevindirdi.

TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, AA muhabirine, yeni ürün, model ve finansman kampanyalarıyla fuara katıldıklarını ve hareketli bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

Salgının tüm dünyayı etkilediği 2020 ve 2021 yıllarında tarımın öneminin ortaya çıktığını ve bu durumun traktör piyasasına da yansıdığını belirten Canbeyli, 2021 yılında traktör üretiminin, özellikle tedarik zinciri kaynaklı sıkıntılardan dolayı oldukça stresli geçtiğini anlattı.

Canbeyli, tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir yılı geride bıraktıklarını ve yeni yıldan da umutlu olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm olumsuzluklara rağmen 2021 yılında Türkiye, traktör üretiminde rekor kırdı, 72 bin 600 traktör üretimiyle tarihimizin en yüksek traktör adedine ulaştık. 64 bin 70 traktör satışına ulaşarak dünyadaki 4. büyük traktör pazarı olarak 2021 yılını kapattık. Bu anlamda üretimin bu seviyeye gelmesi bizler için büyük bir sevinç kaynağı. Sıkıntıların bitmesiyle umarım bu yıl daha iyi dönem geçiririz. TürkTraktör olarak da biz bu üretim içerisinde aslında üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik, 48 bin üretim yaptık ve tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış olduk. Sadece üretim değil, ihracatta da 16 bin 100 civarında satış gerçekleştirerek en yüksek rakama ulaştık."

- Satışlara salgın ve devlet destekleri etkisi

Erkunt Traktör Yurt İçi Satış Müdürü Yiğit Kosova da hem geçen yıl hem de 2020 yılında sektör olarak iki iyi yıl geçirdiklerini belirtti.

Salgın sonrası gıda ihtiyacının artmasıyla tarım ürünlerinin değer bulduğunu, çiftçinin ürününün tamamını pazarda değerlendirdiğini ifade eden Kosova, "Bunun sonucu olarak 2020 ve 2021 yılında sektör, uzun süredir görmediği satış adetlerine ulaştı." dedi.

Tüm bunlara karşın bu iki yıl içinde çeşitli tedarik sıkıntıları yaşadıklarını, özellikle çip ve cam konusundaki sıkıntının üretimi etkilediğini ve talebe tam olarak yanıt veremediklerini aktaran Kosova, taleplerin halen sürdüğünü dile getirdi.

Çipte tedarik sorununun eylül ayına kadar tamamen çözüleceğinin konuşulduğunu, buna rağmen talebi karşılayacak kadar traktör üretmelerinin zor göründüğünü kaydeden Kosova, "Satış anlamında bakarsak ocak ayında bir sıkıntı yok. Devletin açıkladığı destekler, mazot destekleri, kredi destekleri çok iyi. Onlarla beraber aslında satışın geçtiğimiz yıldaki gibi 64 bin civarında oluşacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

- Yerli motorlu traktör tanıtıldı

Yiğit Kosova, motorunu yerli imkanlarla geliştirdikleri traktörü fuarda tanıtmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Lansmanını yaptıkları "eCapra Engine" motorunu uluslararası pazarda görücüye çıkardıklarını dile getiren Kosova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli motorumuz eCapra Engine'ı 75 beygir ve altı traktör modellerinde görebiliyoruz. İzmir Fuarı'nda 4 modelimizle sergiledik. Mayıs ayından sonra da 80 beygir ve üstü için çalışmalarımız devam ediyor. Onları da Konya Fuarı'nda tanıtmayı planlıyoruz. Türkiye olarak dışa bağımlılığı bitirmeye çalışıyoruz, motoru dışardan almak istemiyoruz. Biz almak değil, ihraç etmek istiyoruz. O yüzden çalışmalarımız hep bu yönde."

