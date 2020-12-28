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Traktörden düşen odun parçası ölüme neden oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.12.2020 09:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Marmara ilçesinde bahçesinden kestiği ağaç parçalarını traktöre yükleyen Güner Yakut, başına römorktan düşen odun parçasıyla hayatını kaybetti.Marmara İlçesi Topağaç Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazasında Güner Yakut (48) hayatını kaybetti.

Traktörden düşen odun parçası ölüme neden oldu

Balıkesir’in Marmara ilçesinde bahçesinden kestiği ağaç parçalarını traktöre yükleyen Güner Yakut, başına römorktan düşen odun parçasıyla hayatını kaybetti.
Marmara İlçesi Topağaç Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazasında Güner Yakut (48) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Güner Yakut, kendisine ait traktörü ile daha önceden kestiği ağaçlardaki odunları almak için bahçesine gitti. Bahçesinde budadığı ağaçlardan çıkan kışlık odunlarını traktörünün römorkuna yükleyen Yakut, römorktan düşen odun parçası Güner Yakut’un başına çarptı. Başına aldığı darbenin etkisiyle Güner Yakut kaza yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen vatandaşların 112 Acil Sağlık Hattına yaptıkları ihbarın ardından kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde traktör sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulan Marmara Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı derinleştirirken, traktör sürücüsü Güner Yakut’un cenazesi ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Güner Yakut’un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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