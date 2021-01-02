Traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, traktörle birlikte şarampole yuvarlanan Mehmet Ali Kobak (76) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhaneli ilçesi, Göynükbelen Mahallesi’nde meydana geldi. 16 N 3231 plakalı traktörüyle tarlasından evine dönen Mehmet Ali Kobak (76), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan traktör 20 metreden şarampole yuvarlanırken, Kobak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Konak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

