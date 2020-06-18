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Traktöre çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 18.06.2020 13:38 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde traktöre çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.Olay, Alpaslan Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde traktöre çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay, Alpaslan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erbülfezl Elçibey Caddesi’nden Muratoğlu Sokağa dönüş yapan Efe E. idaresindeki 55 JS 193 plakalı motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen Necdet G.’nin kullandığı plakasız traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerinden özel bir otomobille Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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