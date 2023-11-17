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Traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

17.11.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Çerkeş ilçesi Samsun-İstanbul kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.U. (60) idaresindeki 37 HA 776 plakalı otomobil, M.G. yönetimindeki 67 DH 331 plakalı traktörün odun yüklü römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü C.U ile araçta bulunan N.U. (66) ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılmasının ardından olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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