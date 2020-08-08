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Traktörü fark etmeyerek arkadan çarptı

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.08.2020 11:34 | Son Güncelleme

Denizli’de gece saatlerinde arkasında reflektör bulunmadan seyir halinde olan traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri kimse yaralanmadı.Kaza, Denizli’nin Buldan ilçesi Sarıgöl yolu üzerinde, gece saatlerinde meydana geldi.

Denizli’de gece saatlerinde arkasında reflektör bulunmadan seyir halinde olan traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri kimse yaralanmadı.
Kaza, Denizli’nin Buldan ilçesi Sarıgöl yolu üzerinde, gece saatlerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde bulunan yabancı plakalı bir minibüs, arkasında reflektör ve uyarıcı bulunmayan N.T. yönetimindeki 45 H 9712 plakalı traktöre çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir süreliğine yolu kapatırken vatandaşlar ise kendi imkanları ile traktörün römorkunu kenara çekti. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, polis ekipleri, sürücüleri araçlarına gece vakti reflektör ve ya uyarıcı takmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

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