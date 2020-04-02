Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Kurtdere köyünde traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Kurtdere köyünde meydana geldi. Hamit A.’nın kullandığı kum yüklü 43 ABK 858 plakalı traktöre habersiz binmek isteyen 3 çocuk babası Mehmet Aslan (30) ayağının kayması sonucu traktörün altına düşüp ezilerek ağır yaralandı. Durumu fark eden traktör sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Aslan, ilk tedavisinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası traktör sürücüsü gözaltına alındı.



