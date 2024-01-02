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Traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu

02.01.2024 13:49 | Son Güncelleme:
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Sinop’ta meydana gelen kazada bir kişi, traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Bostancılı Mahallesi Huzurevi mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AJ 802 plakalı traktör ile seyir halinde olan Şerafettin Çetinkaya, köyünde bazı yolların çamurlu olmasından dolayı traktörüyle belediyenin bıraktığı asfalt kırıklarını alarak yola dökmek istedi. Çetinkaya, bu sırada yolun çamur olmasından dolayı traktörü ile birlikte yolun soluna devrildi. Meydana gelen kazada sürücü son anda yara almadan kurtulurken, belediye ekiplerinden malzeme desteği istedi.

Kaza sonrası konuşan Şerafettin Çetinkaya, "Belediyenin asfalt kırıklarını getirip bataklık olan yerlere dökmek için uğraşıyordum. Traktörle yoldan geçtiğim esnada da traktörüm devrilerek yan döndü. Belediyeden bir hizmetimiz yok. Biz bu yola malzeme istiyoruz. Yol çamur olduğundan dolayı koyunlarım da geçemiyor yoldan. Biz bu yola belediyeden malzeme desteği istiyoruz" dedi.

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