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Traktörün çarptığı yaya hayatını kaybetti

BİLECİK HABERLERİ  | 17.08.2020 16:49 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktörün yayaya çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza Yeni Mahalle Dilek Sokak üzerinde meydana geldi.

Traktörün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktörün yayaya çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza Yeni Mahalle Dilek Sokak üzerinde meydana geldi. Hasan Ö. idaresindeki 11 DH 993 plakalı traktör, Nurettin Sayar Caddesi istikametinden Cami Caddesi istikametine gitmekte iken Hasan Gündoğdu (72) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gündoğdu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.
Diğer taraftan traktör sürücüsü Hasan Ö. çıkarıldığı mahkeme sonrasında serbest bırakıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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