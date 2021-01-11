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Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu

11.01.2021 19:22 | Son Güncelleme:
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Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde traktörün arkasına tırmık takarken hidrolik pompası ile demir arasına başı sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Ayvaz Mahallesi’nde ikamet eden Yusuf Karayama (72), traktörünü çalıştırdıktan sonra arkasına toprak işleme tırmığını takmak istedi.

Tokat’ın Niksar ilçesinde traktörün arkasına tırmık takarken hidrolik pompası ile demir arasına başı sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ayvaz Mahallesi’nde ikamet eden Yusuf Karayama (72), traktörünü çalıştırdıktan sonra arkasına toprak işleme tırmığını takmak istedi. Bu esnada hidrolik pompası ile tırmık arasında kalan Karayama’nın başı sıkıştı. Ağır yaralanan yaşlı adam 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karayama, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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