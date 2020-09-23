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Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti

SAMSUN HABERLERİ  | 23.09.2020 18:21 | Son Güncelleme

Samsun’da traktör sürücüsü seyir halinde ilerlerken arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yaptığı kazada hayatını kaybetti.Olay, Çarşamba ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da traktör sürücüsü seyir halinde ilerlerken arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yaptığı kazada hayatını kaybetti.
Olay, Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çarşamba ilçesi Cayvar Mahallesi’nde 55 RJ 655 plakalı traktörün sürücüsü Adem Özdemir (55), mahalle yolunda seyir halinde ilerlerken iddialara göre arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan traktör, bir evin bahçesinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu traktör sürücüsü Adem Özdemir, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anının görüntüsü ise saniye saniye bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
55 yaşındaki traktör sürücüsü Adem Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

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