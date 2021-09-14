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Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatlarını açıkladı:

14.09.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yüzde 40 yağlı baz ürün için 5 bin 100 TL/ton, uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans tutarı 5 bin 406 TL/ton, yüzde 50 yağlı ürün için 5 bin 865 TL/ton avans tutarı uygulanacaktır"

EDİRNE (AA) - Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), ayçiçeği avans ödemesi fiyatlarını açıkladı.

Trakya Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğu, salgın sürecinde tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığı belirtildi.

İç ve dış piyasa koşullarında ortaya çıkan tablo ve değişen üretici taleplerinin ilgili bakanlıklara aktarıldığı ifade edilen açıklamada, avans ödemelerinin şu şekilde belirlendiği kaydedildi:

"Ülkemizdeki mevcut gümrük rejimi uygulamaları, dünya rekoltesi ve beklenen fiyat seviyeleri, döviz kurlarının olası seyri gibi fiyatlamaya tesir eden tüm parametreler birliğimizce değerlendirilerek oluşan piyasa koşulları çerçevesinde 2021/2022 sezonunda üretici ortaklarımıza yüzde 40 yağlı baz ürün için 5 bin 100 TL/ton avans ödemesinde bulunulması karar altına alınmış olup, uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans tutarı 5 bin 406 TL/ton, yüzde 50 yağlı ürün için avans tutarı 5 bin 865 TL/ton olarak uygulanacaktır. Yukarıda sayılan parametrelerde üretici ortaklarımızın lehine olabilecek olası gelişmeler ışığında 'ön alım fiyatı' belirlenerek ilan edilecek ve bu suretle nihai alım fiyatımız belirlenecektir. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup, her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1,5 oranında prim uygulanacaktır."

Birlik tarafından kar payı ödemesi gerçekleştirileceği de bildirilen açıklamada, Trakya Birlik faaliyet bölgesinde ayçiçeği hasadının ağustos ayının ilk haftasında başladığı, 103 alım merkezi ve iki fabrikada bugüne kadar toplam 122 bin 918 ton ayçiçeği alımının yapıldığı duyuruldu.​​​

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