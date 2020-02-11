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Trakya Birlik ürettiği gübrenin satışına başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.02.2020 18:04 | Son Güncelleme

Ülkemizin önde gelen çiftçi kuruluşlarından Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi, ürettiği üre cinsi gübrelerin satışını yapmaya başladığını açıkladı.Konuyla ilgili olarak Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifinin 54 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak kendi adı altında üre cinsi gübre ürettiğini belirterek, gübrenin Trakya Birliğin tüm kooperatiflerinde satışa sunulduğunu söyledi.

Trakya Birlik ürettiği gübrenin satışına başladı

Ülkemizin önde gelen çiftçi kuruluşlarından Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi, ürettiği üre cinsi gübrelerin satışını yapmaya başladığını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifinin 54 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak kendi adı altında üre cinsi gübre ürettiğini belirterek, gübrenin Trakya Birliğin tüm kooperatiflerinde satışa sunulduğunu söyledi. Trakya Birliğin bilindiği gibi ana iştigal konusunun ayçiçeği olduğunu belirten Kalpakçı “Biz çiftçiler münavebeyle her yıl değişik ürünler ekiyorduk, genellikle bu da hububat türü ürünler oluyordu. Dolayısıyla ortaklarımıza hizmet götürürken ayçiçeğini hububattan ayrı tutmak mümkün değildir. Kooperatif olarak mevcut marka gübrelerin satışını yapıyorduk, 54 yıl sonra çiftçilerimiz ve ortaklarıma birliğimizin ürettiği üre cinsi gübre ihtiyaçlarını karşılayabilir bir duruma geldik, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer yandan 30 Eylül 2020 vadeli, yani ayçiçek hasadı sonrası yetiştiricilerimize yem kampanyası başlatarak, üreticilerimizin her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterdik” dedi.

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