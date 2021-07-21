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Trakya çiftçisi bayramda da üretime devam ediyor

21.07.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya çiftçisi bayramda da üretime devam ediyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da çiftçiler Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de tarımsal üretime devam ediyor.

Kurbanını bayramın ilk günü kesen çiftçiler bu sabahtan itibaren tarlasına koştu. Kimi balya topladı, kimi çeltik suladı.

Karakasım köyündeki Çam ailesi de bayramı tarlada çalışarak geçiriyor.

Mehmet ve Gülay Çam sabah hayvanlarına baktıktan sonra çeltik tarlalarını sulayıp kalan balyaları almak üzere tarlalarına geldi.

Burada römork üzerinde köpeği Toni ile bekleyen Gülay Çam, Mehmet Çam'ın verdiği balyaları yerleştirdi.

Mehmet Çam, AA muhabirine, çiftçi ve hayvancılık yapanların bayramı olmadığını, sürekli çalıştıklarını söyledi.

Pirinç, buğday, ayçiçeği derken sürekli çalıştıklarını anlatan Mehmet Çam, "Bir taraftan çeltikle uğraşıyoruz. Su işleri sıkıntılı biraz bu sene, kurak geçiyor. Edirne'ye yağan yağmur, bize pek etki etmedi. Diğer taraftan da kalan balyaları topluyoruz. Bugün bayrama olmasına rağmen eşimle tarlada çalıyoruz." dedi.

Gülay Çam da köyde yaşayan kişilerin mesaisinin sabah güneş doğmadan başladığını belirtti.

"Köy insanına ne bayram ne seyran" diyen Çam, "Köyde yaşam böyle yapacak bir şey yok. Sabah hayvanlara baktık, sonra gübremizi attık. Şimdi de tarlada kalan samanları traktöre yüklüyoruz. Bayram dündü..." ifadesini kullandı.

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