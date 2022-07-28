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"Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı

28.07.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Üretim ve İşletme Başkanı Ahmet Semih Yaşasın: - "Bu sene iklim koşulları çok elverişli. Herhangi bir hastalık ya da zararlıyla ilgili problemimiz yok. Ürünlerimiz gayet sağlıklı"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, "Türkiye'nin en erkenci üzümü" olarak bilinen "Trakya İlkeren" çeşidinin hasadına başladı.

Sabah enstitüye ait bağlarda işçiler tarafından hasat edilen üzümler, kasalara doldurulduktan sonra traktörlerle kent merkezindeki satış noktalarına gönderildi.

Enstitünün üretim ve işletme başkanı Ahmet Semih Yaşasın, AA muhabirine, "Trakya İlkeren"in ülkede en erken yetiştirilen siyah üzüm çeşidi olduğunu söyledi.

Salkım ağırlığı 500-600 gram civarında olan üzümün erken hasat edilmesinden dolayı piyasa değerinin yüksek olduğunu vurgulayan Yaşasın, "Bu sene iklim koşulları çok elverişli. Herhangi bir hastalık ya da zararlıyla ilgili problemimiz yok. Ürünlerimiz gayet sağlıklı. İlaçlama zamanına ve tarihine dikkat ederek hasadımızı yapıyoruz." dedi.

Yaşasın, 1991 yılında tescil edilen üzüm çeşidinden, enstitüdeki 20 dekar arazide yaklaşık 40 ton rekolte beklediklerini kaydetti.

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