Trakya illeri geçen haftaya göre vaka sayısı en çok düşen 10 il arasında yer aldı

100 binlik nüfusta illere düşen vaka sayılarına göre geçen ayın ortalarında vaka sayısı 882,13'le zirve yapan Kırklareli alınan sıkı tedbirlerle bir ayda pik yaptığı vaka sayısını dörtte bir oranında düşürdü.

Vaka sayısı düşen iller arasında en dikkati çeken Kırklareli oldu.

Bu listede Trakya illeri dışında Çanakkale, Düzce, İstanbul, Erzincan, Giresun, Yalova, Kocaeli de bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son hafta vaka sayısı en çok azalan 10 ili açıkladı. İller arasında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer aldı.

Çağrıların bu yönde yapılması, tam kapanmaya uyulması, vatandaşların da tedbirlere daha sıkı sarılması sonucu vaka sayıları günbegün düşüşe geçti.

Nisan ayında vaka sayıları oldukça artan Trakya'da filyasyon takipleri sonucu bu artışın en büyük kaynağının ev ziyaretleri olduğu belirlenmişti.

Geçen 498,70 olan Kırklareli'ndeki vaka sayısı 287,23'e düştü.

Kırklareli, Bakan Koca'nın açıklamasına göre vaka sayısı en çok azalan iller arasında ilk sırada yer aldı.

- Edirne ve Tekirdağ'da da düşüyor

Nüfusuna göre en çok aşılamanın yapıldığı illerin başında yer alan Edirne'de vaka sayıları hızla düşüyor.

Edirne Valiliğinin koordinesindeki dezenfeksiyon işlemleri, ev ziyaretlerinin yapılmaması yönündeki çağrısı, Vali Ekrem Canalp'in mesaisinin büyük bölümünü köy köy, ilçe ilçe tedbir denetimlerine ayırması vaka sayısının düşüşünde etkili oldu.

Vaka sayısı 340, 88 iken 204,53'e düşen Edirne'de vaka sayısı en çok düşen 10 il arasına adını yazdırdı.

Vaka sayısı nüfusuna göre yüksek olmasına rağmen geçen haftaya göre en çok vaka sayısı düşüşe geçen 10 il arasında Tekirdağ'da yer aldı.

Geçen hafta vaka sayısı 498,89 iken 318,48'e düşen Tekirdağ'da da tam kapanma tedbirlerine uyum vaka sayılarının düşüşüne yansıdı.

Son haftalarda düşüş yaşanan Trakya illerinin 5 haftalık vaka seyri şöyle:

3-9 Nisan10-16 Nisan17-23 Nisan24-30 NisanEdirne577,54590,05536,83340,88Kırklareli882,13830,44721,80498,70Tekirdağ619,85747,13772,20489,891-7 Mayıs204,53287,23318,48- Trakya'da aşıda son durum

Aşılamada ise nüfusuna oranla en çok aşılanan il Edirne oldu.

Edirne'de 121 bin 414'ü birinci doz, 91 bin 677'si ikinci doz olmak üzere 213 bin 91 doz aşı yapıldı.

Kırklareli'nde 171 bin 233, Tekirdağ'da da 354 bin 774 doz aşı uygulandı.

